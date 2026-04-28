Bochas: Huracán pegó primero en la gran final del torneo de Clubes Campeones

28 abril, 2026 0

Organizado por la Asociación local de bochas, Huracán de Tres Arroyos se impuso con autoridad por 15-1 frente a Social de Indio Rico, en poco más de una hora de juego, mostrando un dominio casi sin fisuras de principio a fin.

El conjunto local marcó diferencias desde los primeros tantos y nunca le dio margen de reacción al visitante, que no logró meterse en partido ante la solidez y precisión de Huracán.

La serie continuará esta noche en la vecina localidad de Indio Rico, donde Social buscará recuperarse y forzar un tercer y definitivo encuentro. Por su parte, Huracán irá en busca de cerrar la serie y consagrarse campeón. En caso de ser necesario, el desempate se disputará en cancha neutral.

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