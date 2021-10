Bochas: Huracán se clasificó en veteranos

19 octubre, 2021 Leido: 90

Se jugó la penúltima fecha de la ronda clasificatoria del Torneo oficial de bochas de la categoría veteranos, con estos resultados:

Oriente le ganó a Echegoyen B 15 a 7, Claromecó venció a Sociedad Española A 15 a 8, Echegoyen A derrotó a Club de Pelota 15 a 14, Huracán venció a Sociedad Española B 15 a 8.

Posiciones: Huracán 10, Oriente, Claromecó 8, Echegoyen B, Club de Pelota 7, Sociedad Española B 6, Echegoyen A 4, Sociedad Española A 2.

Próxima fecha – última -: Oriente vs Sociedad Española B, Echegoyen A vs Huracán, Club de Pelota vs Claromecó, Sociedad Española A vs Echegoyen B.

Hoy se juega en cancha de Oriente el tercer juego de los playoffs final de Primera División entre Huracán y Club de pelota, ambos ganaron los partidos como visitante, por lo que hoy en cancha neutral se define el título del campeón del año.

