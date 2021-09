Bochas: intensa actividad en los tres torneos en disputa

24 septiembre, 2021 Leido: 16

Se jugó la quinta fecha de las revanchas del oficial de bochas por parejas de primera división. Oriente de local perdió con Huracán B 15 a 8, Club de Pelota venció a Estudiantes 15 a 6, Sociedad Española A cayó de local con Huracán A 15 a 5.

Posiciones: Huracán A 8, Huracán B 7, Club de Pelota 6, Oriente 5, Sociedad Española A 4, Sociedad Española B y Estudiantes 3.

Próxima fecha sexta de las revanchas a jugarse el Martes 28: Estudiantes vs Sociedad Española A , Huracán B vs Club de Pelota , Sociedad Española B vs Oriente , Libre Huracán A

Juegan hoy por la segunda fecha de las revanchas de veteranos: Oriente vs Club de Pelota, Sociedad española A vs Huracán, Echegoyen B vs Sociedad española B, Claromecó vs Echegoyen A.

Volver