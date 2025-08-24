Bochas: Iribarne y Argentieri, eliminadas del Provincial en Zárate

24 agosto, 2025 144

Silvina Iribarne y Vanesa Argentieri representando a la Asociación Tresarroyense de Bochas, participaron de los Torneos Provinciales individuales de Damas organizado por la Asociación de Zárate.

Iribarne lo hizo en la categoría A donde superó la zona en el primer puesto al ganar sus dos partidos y ya en cuartos de final fue eliminada por Olavarría.

Argentieri jugó en la categoría B siendo derrotada en ambos partidos en la zona y quedó eliminada del torneo.

