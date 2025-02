Bochas: jornada repleta de encuentros en la zona

22 febrero, 2025 0

Este sábado, a partir de las 14hs, dará inicio el campeonato individual de 3ra categoría organizado por la Asociación Tresarroyense de bochas con la participación de 20 jugadores repartidos en 5 zonas, donde clasificarán dos de cada una, para luego llegar a las rondas de eliminación directa que se jugarán mañana domingo.

El campeón representará a la Asociación en el provincial de la categoría en Bahía Blanca los días 7-8 y 9 de marzo donde participarán las 49 asociaciones afiliadas a la Federación bonaerense.

Los partidos a jugarse hoy desde las 14:30:

En club de pelota cancha 1: Cabrea vs Marinnangelli y Miranda vs Nicollino

Cancha 2: Orellano vs Gianacone y Quiroga vs Barrionuevo

Cancha de Oriente: Olivera vs Doladé y Andino vs Vega

Cancha Sociedad Española: Somovilla vs Massolli y Danielle vs Gonard

Cancha Claromecó Acosta vs Somovilla y Burgos vs Andersen



