Bochas: Juegan la segunda fecha la categoría Master

29 septiembre, 2022

Se jugó la cuarta fecha del torneo oficial de bochas por tríos de primera categoría.

Zona A: En Sociedad Española, en el adelantado, le ganó A Club de Pelota 15 a 14, y Echegoyen como local le ganó a Huracán B 15 a 12. Posiciones: Huracán B, Club de Pelota y Sociedad Española 2, Echegoyen 1. Próxima fecha a jugarse el viernes Huracán B vs Sociedad Española y Club de Pelota vs Echegoyen.

Zona B: Oriente le ganó a Estudiantes 15 a 3 y Claromecó venció a Huracán A 15 a 8.

Posiciones: Huracán A y Oriente 3, Claromecó 2 , Estudiantes 0. Próxima fecha a jugarse, el viernes Estudiantes vs Claromeco y Huracán A vs Oriente.

Hoy juegan por la segunda fecha de la categoría master mayores de 60 años. Huracán vs Club de Pelota, Sociedad Española vs Estudiantes y Echegoyen vs Oriente.

