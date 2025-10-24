Bochas: Los visitantes triunfaron en la 2ª fecha de las Zonas C y D
En la noche del jueves se jugó la 2ª fecha de las Zonas C y D, con una gran jornada donde predominó el triunfo visitante.
Quienes triunfaron en campos rivales fueron: Ezequiel Juárez y Claudio Castillo en la Zona C, mientras que Guillermo Barrios y Hernán Rodríguez hicieron lo mismo, pero en la Zona D.
Zona C:
Ezequiel Juárez (visitante) derrotó por 15 – 9 a Carlos Quiroga.
Claudio Castillo (visitante) superó por 15 – 6 a Reinaldo Barrionuevo.
Zona D:
Guillermo Barrios (visitante) venció por 15 – 13 a Alberto Hernández.
Hernán Rodríguez, también de visitante y por 15 – 11, le ganó a Guillermo Menna.
La acción continuará el lunes con el inicio de la 3ª fecha:
Zona A:
Ernesto Resser vs Martín “Aristain” Rey (en Estudiantes).
Pablo Jaureguibehere vs Roque Marinelli.
Zona B
Ezequiel Barrios vs Ignacio Degue (en Huracán).
Esteban Juárez vs Héctor Somovilla (en Estudiantes).