Bochas: Los visitantes triunfaron en la 2ª fecha de las Zonas C y D

24 octubre, 2025 0

En la noche del jueves se jugó la 2ª fecha de las Zonas C y D, con una gran jornada donde predominó el triunfo visitante.

Quienes triunfaron en campos rivales fueron: Ezequiel Juárez y Claudio Castillo en la Zona C, mientras que Guillermo Barrios y Hernán Rodríguez hicieron lo mismo, pero en la Zona D.

Zona C:

Ezequiel Juárez (visitante) derrotó por 15 – 9 a Carlos Quiroga.

Claudio Castillo (visitante) superó por 15 – 6 a Reinaldo Barrionuevo.

Zona D:

Guillermo Barrios (visitante) venció por 15 – 13 a Alberto Hernández.

Hernán Rodríguez, también de visitante y por 15 – 11, le ganó a Guillermo Menna.

La acción continuará el lunes con el inicio de la 3ª fecha:

Zona A:

Ernesto Resser vs Martín “Aristain” Rey (en Estudiantes).

Pablo Jaureguibehere vs Roque Marinelli.

Zona B

Ezequiel Barrios vs Ignacio Degue (en Huracán).

Esteban Juárez vs Héctor Somovilla (en Estudiantes).

