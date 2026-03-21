Bochas: Martín Aristain jugará el zonal de Primera División

21 marzo, 2026 0

Este domingo, se disputará el zonal de primera división individual en Coronel Pringles, La Asociación tresarroyense será representada por el quíntuple campeón Martin Aristain, como técnico lo acompaña Ezequiel Barrios.

En primer término, enfrentará al representante de Benito Juárez y después a Coronel Pringles.

El próximo domingo, se juega el zonal de veteranos en Tres Arroyos, donde Huracán será el representante de la asociación por haber conseguido los 2 primeros lugares en el selectivo.

Volver