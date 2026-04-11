Bochas: Martin Aristain Rey entre los ocho mejores del Provincial

11 abril, 2026 0

Martín Aristain Rey se metió entre los ocho mejores del Provincial Individual de Bochas de 1ra categoría que se disputa en el Partido de La Costa, tras una destacada actuación en la fase de grupos.

En su debut por la zona C, tuvo un traspié en un ajustado encuentro ante Bahía Blanca, representada por Dante Núñez, por 12-11. Lejos de caerse, Martín mostró carácter en el partido de perdedores, donde superó con autoridad a Magdalena Castillo por 12-2.

Luego, en el duelo decisivo por la clasificación, volvió a enfrentarse con el representante de Bahía Blanca, logrando esta vez la revancha con un sólido triunfo por 12-9, que le permitió quedarse con el segundo lugar de la zona y avanzar a los cuartos de final.

El representante de Tres Arroyos cuenta con Ezequiel Barrios como DT, quien acompaña y guía a Martín en este importante certamen.

Gran reacción y personalidad de Aristain Rey para seguir en carrera y meterse entre los protagonistas del torneo.

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