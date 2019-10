Bochas: por la tarde comienza el Repechaje del Individual

Se disputa hoy el Repechaje del Individual de bochas en las distintas canchas de la ciudad y la zona para completar los 16 lugares según lo establece el formato del torneo Oficial. El campeón representará a la Asociación en el próximo certamen provincial.

Desde las 14 horas jugarán quince jugadores representantes de los clubes afiliados al ente rector de bochas, divididos en 5 zonas de 3, donde los dos primeros pasan a la segunda ronda.

Los primeros partidos juegan el 1 con el 2 y el ganador con el que queda libre y los encuentros son a 12 tantos.



Zona A, en Claromecó: primer partido Carlos Rey (Club de Pelota) vs Oscar Oxandaburu (Oriente). Libre: Martin Aristain (Huracán).

Zona B, en Echegoyen: Ezequiel Barrios (Huracán) vs Paul Martínez (Club de Pelota). Libre: Roberto Acosta (Oriente).

Zona C, en Unión: Sandro Vega (Huracán) vs Jorge Orellano (Oriente). Libre: Juan M. Olivera (Club de Pelota).

Zona D, en Estudiantes: Mario Zárate (Huracán) vs Tomas Santiago (Unión). Libre: Mauricio Orellano (Oriente).

Zona E, en Oriente: Mario Vidal (Sociedad Española) vs Guillermo Barrios (Huracán). Libre: Oscar Nicolino (Claromecó).