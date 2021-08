Bochas: primera fecha del oficial de veteranos

19 agosto, 2021 Leido: 64

Se jugó la primera fecha del torneo oficial de bochas por parejas de la categoría Veteranos con los triunfo de Echegoyen B, Club de pelota, Oriente y Sociedad española B.

Echegoyen B le gano a su homónimo A 15 a 13, Club de Pelota derroto a Huracán 15 a 12 , Oriente venció a Claromecó 15 a 3 y Sociedad española B venció al A 15 A 13.

La próxima fecha se juega el lunes 23 Club de pelota vs Oriente, Huracán vs Sociedad Española A , Sociedad española B vs Echegoyen B y Echegoyen A vs Claromecó.

Hoy se juega la segunda fecha del torneo de primera: Oriente vs Sociedad Española A , Sociedad española B vs Huracán , Huracán B vs Estudiantes libre Club de Pelota.

