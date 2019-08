Bochas: Programaron los torneos por tríos en Primera y Tercera

Se realizó la reunión de la Comisión Directiva y delegados de los clubes que componen la Asociación Regional Tresarroyense de Bochas, en la que se determinó que los torneos de bochas por tríos de Primera y Tercera división comiencen a jugarse a partir del lunes 26.

En primera jugarán cinco equipos: Estudiantes, Club de Pelota, Huracán, Unión y Sociedad Española.

Realizado el Fixture, en la primera fecha se enfrentarán Unión vs. Estudiantes y Club de Pelota vs. Sociedad Española. Libre: Huracán.

En Tercera, juegan 8 equipos divididos en dos zonas: 3 de Club de Pelota, 2 de Huracán, y uno de Claromecó, Echegoyen y Sociedad Española, respectivamente.

Zona A: Club de Pelota A, Huracán B, Claromecó y Club de Pelota C.

Primera fecha: Club de Pelota C vs Club de Pelota A y Claromecó vs. Huracán B.

Zona B: Club de Pelota B, Huracán A, Sociedad Española y Echegoyen.

Primera fecha: Club de Pelota B vs. Echegoyen y Sociedad Española vs. Huracán A.