Bochas: Quedan dos fechas en tercera para saber quiénes clasifican

En la continuidad de los torneos de bochas en tres categorías, se jugó la quinta fecha de las revanchas en tercera división con estos resultados:



Huracán le ganó a Club de pelota B 15 a 13, Sociedad Española A perdió de local con Claromecó 15 a 3, Oriente venció a Club de Pelota A 15 a 11, no se jugó el partido entre Echegoyen y Sociedad Española B.

Posiciones: Club de pelota A 9, Claromecó y Oriente 8, Huracán 7, Sociedad Española B 6, Club de pelota B 5, Echegoyen 3, Sociedad española A 1.

Próxima fecha: miércoles 20, Club de Pelota B vs. Oriente, Club de Pelota A vs. Sociedad Española A, Claromecó vs. Echegoyen y Sociedad Española B vs. Huracán.

Lunes 18 se juega la penúltima fecha de veteranos. Oriente vs. Echegoyen B, Claromecó vs. Sociedad Española A, Echegoyen A vs. Club de Pelota y Sociedad Española B vs. Huracán.

