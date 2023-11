Bochas: resultados de la 4ª fecha del Individual de primera

23 noviembre, 2023

Se jugó la 4ta. fecha del torneo individual de bochas de 1ra categoría 2023.

El día martes jugaron la zona C Y D y en la noche del miércoles las zonas A y B con los siguientes resultados:

ZONA A

DESIDERIO 14 vs CASTILLO 15

DEGUE 15 vs BARRIOS E. 5

ZONA B

BARRIOS G. 15 vs JUAREZ 8

SOMOVILLA 9 vs OXANDABURU 9

ZONA C

ARISTAIN 15 vs MARINELLI 0

OLIVERA 15 VS RODRÍGUEZ 5

ZONA D

VEGA 15 vs JUAREZ 3

JAUREGUIBEHERE 15 vs DOLADE 4

En la próxima fecha (5ta) ya saldrán varios clasificados a 4tos de final donde se cruzarán:

1ro de Zona A vs segundo de Zona B

1ro de Zona B vs 2do de Zona A

1ro de Zona C vs 2do de Zona D

1ro de Zona D vs 2do de Zona C

Se jugarán al mejor de 3 partidos y los ganadores jugarán el cuadrangular final en canchas neutrales donde saldrá el campeón 2023.

