Bochas: Resultados de la primera fecha del provincial

11 octubre, 2025

Se jugó la primera fecha del Torneo provincial de bochas por tríos que organiza la Asociación regional tresarroyense, y fiscaliza la federación de la Provincia.

Zona A: Lobos venció a Tres Arroyos B 15 a 4 y Bahia Blanca derrotó a Pergamino 15 a 9, en la segunda clasificatoria juegan Tes Arroyos B vs Pergamino y Bahia Blanca vs Lobos.

Zona B: Coronel Suarez le ganó a San Pedro 15 a 11 y Tres Arroyos A a Almirante Brown 15 a 8, juegan San Pedro vs Brown y Tres Arroyos A vs Suarez.

Zona C: Saladillo derrotó a Azul 15 a 12 y Mar del Plata a Junín 15 a 12, juegan ahora Azul s Junín y Saladillo vs Mar del Plata.

Zona D: Los Toldos venció a Magdalena 15 a 10 y Olavarría a Partido de la Costa 15 a 12, se enfrentan ahora Magdalena y Partido de la Costa y Los Toldos vs Olavarría.

