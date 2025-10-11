Bochas: resultados de los cuartos de finales

11 octubre, 2025 0

Se jugaron los cuartos de final del Provincial de bochas de Primera, con estos resultados:

En Cancha de Estudiantes N° 1: Bahía Blanca le ganó a Coronel Suarez 15 a 10.

En Cancha de Estudiantes N° 2 : Pergamino venció a Tres Arroyos A 15 a 8.

En cancha de Huracán N ° 2 : Los Toldos derrotó a Saladillo 15 a 10.

En Cancha de Club de Pelota N° 1: Olavarría le ganó a Mar del Plata 15 a 7.

Este domingo desde las 9:00 en Club de Pelota se juegan las semifinales.

Cancha N° 1: Bahia Blanca vs Los Toldos.

Cancha N° 2: Pergamino vs Olavarría.

