Bochas: resultados de los cuartos de finales
Se jugaron los cuartos de final del Provincial de bochas de Primera, con estos resultados:
En Cancha de Estudiantes N° 1: Bahía Blanca le ganó a Coronel Suarez 15 a 10.
En Cancha de Estudiantes N° 2 : Pergamino venció a Tres Arroyos A 15 a 8.
En cancha de Huracán N ° 2 : Los Toldos derrotó a Saladillo 15 a 10.
En Cancha de Club de Pelota N° 1: Olavarría le ganó a Mar del Plata 15 a 7.
Este domingo desde las 9:00 en Club de Pelota se juegan las semifinales.
Cancha N° 1: Bahia Blanca vs Los Toldos.
Cancha N° 2: Pergamino vs Olavarría.