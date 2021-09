Bochas: Resumen de la actividad semanal

Finalizó una nueva semana de actividad bochófila oficial donde se están jugando torneos en tres categorías por parejas, con 6 fechas desarrolladas de primera y cuatro de tercera y veteranos.



Los resultados de la cuarta fecha de tercera: Sociedad Española A perdió de local con Club de pelota B 15 a 11, Echegoyen le ganó a Oriente 15 a 6, Huracán perdió con Club de pelota A 15 a 12, Claromecó le ganó a Sociedad Española B 15 a 9.

Posiciones de tercera: Club de pelota A 4, Club de pelota B, Oriente, Claromecó, Echegoyen, Sociedad española B 2 Huracán, Sociedad española A 1.

Próxima fecha miércoles 8, Club de pelota B vs Huracán. Sociedad española B vs Echegoyen, Claromecó vs Sociedad española A, Club de pelota A vs Oriente

Posiciones de primera: Huracán A, Oriente 4, Huracán B, Sociedad española A, Club de Pelota, Estudiantes, Sociedad española B 2.

Próxima fecha martes 7: Sociedad española B vs Club de Pelota, Huracán B vs Sociedad española A , Estudiantes vs Huracán A , libre Oriente.

Posiciones de Veteranos: Oriente , Huracán , Sociedad Española B y Club de pelota 3 , Echegoyen A 2 , Echegoyen B , Claromecó 1 , Sociedad española A 0.

Próxima fecha lunes 6 : Oriente vs Huracán , Sociedad española B vs Club de Pelota , Echegoyen A vs Sociedad española A , Claromecó vs Echegoyen B.

