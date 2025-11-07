Bochas: se cerraron las zonas C y D. Este viernes, el desempate de la zona B

7 noviembre, 2025 0

En la noche del jueves, se cerraron las zonas C y D del campeonato individual de 1ra categoría que organiza la Asociación Tresarroyense de Bochas, quedando determinadas las posiciones finales. Ezequiel Juarez y Reinaldo Barrionuevo triunfaron en la zona C; mientras que, Guillermo Barrios fue el triunfante en la zona D.

Zona C

Ezequiel Juárez mostró solidez y venció a Claudio Castillo por 15-4.

En tanto, como visitante, Reinaldo Barrionuevo superó a Carlos Quiroga por 15-13 en un partido parejo hasta el final.

Zona D

Guillermo Barrios se impuso de manera clara ante Hernán Rodríguez por 15-4, asegurando su liderazgo en la zona.

Desempate en Zona B

Por la noche de este viernes, se jugará el partido desempate entre Esteban Juárez e Ignacio Degue para definir quién finaliza 1° y quién 2° en la Zona B.

Volver