Bochas: se disputa el Zonal de Segunda en Huracán. Argüello de Juárez, picó en punta

22 febrero, 2026 39

En las instalaciones del Club Huracán se está desarrollando con gran intensidad el Torneo Zonal de Bochas individual de Segunda Categoría.

La actividad comenzó formalmente tras el habitual congreso de delegados, donde se terminaron de pulir los detalles reglamentarios antes de dar paso a la acción en la cancha.

En el encuentro de apertura, Oscar Argüello, representante de Benito Juárez, logró imponerse con autoridad frente a Carlos Rey, de Coronel Pringles, cerrando el marcador con un sólido 12 a 6 que lo posiciona favorablemente de cara a la definición.

Actualmente, la atención se centra en el segundo compromiso de la jornada, donde hace su debut el representante tresarroyense, Guillermo Barrios enfrentando precisamente al perdedor del primer turno, Carlos Rey.

Para el pringlense, este partido representa la oportunidad de recuperación, mientras que Barrios busca validar su condición en un duelo que promete paridad. Una vez que concluya este enfrentamiento, la actividad tendrá un breve paréntesis para el almuerzo de camaradería entre las delegaciones, dejando la mesa servida para el gran partido definitorio que coronará al campeón del zonal en horas de la tarde.

