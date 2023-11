Bochas: Se disputó la primera fecha de las zonas C y D

10 noviembre, 2023

Se completó la primera fecha del torneo Oficial de bochas de Primera División de carácter individual en las zonas C y D.

Zona C: Carlos Doladé (Orense) perdió con Pablo Jaureguibehere (Echegoyen) 15 a 2 y Sandro Vega (Huracán) cayó con Esteban Juárez (Estudiantes) 15 a 11.

Zona D: Hernán Rodríguez (Club de Pelota) le ganó a Juan M. Olivera (Indio Rico) 15 a 14 y Roque Marinelli (Oriente) perdió con Martin Aristain (Huracán) 15 a 12.

El lunes prosigue el torneo con los partidos de las zonas A y B.

Zona A: José Desiderio vs Ezequiel Barrios e Ignacio Degue vs Claudio Castillo.

Zona B: Héctor Somovilla vs Ezequiel Juárez y Guillermo Barrios vs Oscar Oxandaburu.

