Bochas: se disputó una nueva jornada del Campeonato de Clubes Campeones

9 abril, 2026 1

Se disputó una nueva jornada del Campeonato de Clubes Campeones organizado por la Asociación Tresarroyense de Bochas, dejando resultados importantes en ambas zonas.

En la Zona A, Club de Pelota se hizo fuerte y superó con claridad a Huracán por 15 a 4. Por su parte, Estudiantes logró una contundente victoria como visitante al vencer a Social Indio Rico B por 15 a 0.

En la Zona B, en un partido muy parejo, Social Indio Rico A dio el golpe como visitante y derrotó a Recreativo Claromecó por 15 a 12. Además, Recreativo Echegoyen consiguió una sólida victoria frente a Sociedad Española por 15 a 8.

La actividad continuará de manera inmediata, ya que esta noche de jueves se disputará la 4ª fecha de la Zona A, con los siguientes encuentros: Huracán vs Social Indio Rico B y Club de Pelota vs Estudiantes.

En tanto, el viernes será el turno de la Zona B, donde se enfrentarán Social Indio Rico A vs Recreativo Echegoyen y Recreativo Claromecó vs Sociedad Española.

El torneo sigue avanzando con gran intensidad y partidos muy atractivos en cada fecha.

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