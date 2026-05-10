Bochas: Se está jugando el oficial de parejas de Tercera
Se está jugando en nuestra ciudad el torneo de bochas por parejas de tercera división con la participación de 12 equipos, divididos en 4 zonas.
Ronda clasificatoria
Zona A: 1º Huracán A – 2º Oriente B.
Zona B: 1º Estudiantes A – 2º Echegoyen C.
Zona C: 1º Echegoyen A – 2º Social Indio Rico.
Zona D: 1º Huracán B – 2º Club de Pelota.
Jugados dos cruces, quedaron para las semi finales, Huracán A y Estudiantes A.
Desde las 15:00 en cancha de Estudiantes siguen los cruces de cuartos de final, y luego comenzarán a jugarse las semi finales y finales .