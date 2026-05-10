Bochas: Se está jugando el oficial de parejas de Tercera

10 mayo, 2026 0

Se está jugando en nuestra ciudad el torneo de bochas por parejas de tercera división con la participación de 12 equipos, divididos en 4 zonas.

Ronda clasificatoria

Zona A: 1º Huracán A – 2º Oriente B.

Zona B: 1º Estudiantes A – 2º Echegoyen C.

Zona C: 1º Echegoyen A – 2º Social Indio Rico.

Zona D: 1º Huracán B – 2º Club de Pelota.

Jugados dos cruces, quedaron para las semi finales, Huracán A y Estudiantes A.

Desde las 15:00 en cancha de Estudiantes siguen los cruces de cuartos de final, y luego comenzarán a jugarse las semi finales y finales .

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