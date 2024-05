Bochas: Se juega el Clasificatorio de Tercera por parejas

11 mayo, 2024

Ese sábado y domingo se juega, organizado por la Asociación Tresarroyense el torneo Oficial de bochas de tercera categoría por parejas, cuyo ganador representará a Tres Arroyos en el próximo zonal.

Con la participación de 16 binomios de los clubes afiliados a la Asociación, divididos en 4 zonas, donde clasifican dos por zonas, se juegan los partidos a 12 puntos desde a las 14:30.

En Huracán n en cancha 2: Oriente B vs. Club de Pelota B y Estudiantes B vs. Echegoyen A.

En cancha de Estudiantes 2: Claromecó B vs. Club de Pelota A y Echegoyen B vs. Echegoyen E.

En cancha de Estudiantes 1: Claromecó A vs. Echegoyen D y Club de Pelota C vs. Huracán.

En Cancha de Huracán 1: Claromecó C vs. Oriente A y Estudiantes A vs. Echegoyen C.

