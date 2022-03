Bochas: Se juega el individual de Segunda

Se juega este fin de semana el Torneo Individual de bochas de Segunda división clasificatorio para el Provincial a llevarse a cabo en la ciudad de Junín, el 9 y 10 de Abril.

Se jugara en las canchas de la ciudad que son Club de Pelota, Huracán y Estudiantes con la participación de 20 jugadores, divididos en 4 zonas de 5, clasificando 2 para la segunda ronda.

Zona A: Cesar Strissolo – Claromecó; Alberto Hernández – Orense; Sandro Vega – Huracán; Ezequiel Juárez – Estudiantes y Carlos Quiroga – Orense.

1ª Fecha, en Cancha de Club de Pelota 2: Strissolo vs. Hernández y Vega vs. Juárez. Libre: Quiroga.

Zona B: Mario Vidal – Orense; Oscar Jaureguibehere – Huracán; Mario Zárate – Huracán; Mauricio Orellano – Oriente e Ignacio Degue – Club de Pelota.

Cronograma

1ª Fecha, en cancha de Estudiantes 1: Vidal vs. Jaureguibehere y Zárate vs. Orellano. Libre: Degue

Zona C: Esteban Juárez – Estudiantes; Manuel Olivera – Club de Pelota; Jorge Orellano – Oriente; Carlos Doladé – Orense y Alberto Cabrera – Huracán.

1ª Fecha, en cancha de Club de Pelota 2: Juárez vs, Olivera, Doladé vs. Orellano. Libre: Cabrera.

Zona D: Claudio Saccone – Club de Pelota; Leonardo Heim – Echegoyen; , Ezequiel Barrios – Huracán; Andrés Marinelli – Oriente y Jorge Yanacone – Orense.

1ª Fecha, en cancha de Estudiantes 2: Saccone vs. Heim, Barrios vs. Marinelli. Libre: Yanacone

