Bochas: se juega la última fecha clasificatoria de veterano

26 octubre, 2021 Leido: 6

Se jugó la penúltima fecha del oficial de bochas por parejas de tercera categoría con la participación de 8 equipos con estos resultados.

Club de Pelota B le gano a Oriente 15 a 7 , Club de Pelota A venció a Sociedad española A 15 a 3 , Claromecó cayo de local con Echegoyen 15 a 12 y Sociedad española B le gano a Huracán 15 a 13

Posiciones: Club de pelota A 10, Oriente y Claromecó 8, Huracán y Sociedad española B 7, Club de Pelota B 6, Echegoyen 5, Sociedad Española A 1.

Próxima fecha última ronda clasificatoria Miércoles 17: Club de pelota B vs Sociedad española B, Claromecó vs Huracán, Echegoyen vs Club de pelota A, Sociedad española A vs Oriente.

Juegan hoy por la última fecha de la ronda clasificatoria de Veterano: Oriente vs Sociedad española B, Echegoyen A vs Huracán, Club de Pelota vs Claromecó, Sociedad española A vs Echegoyen B.

