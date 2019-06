Bochas: se juegan los cuartos de final del individual de tercera

Continúa el torneo individual de bochas de tercera, clasificatorio que organiza la Asociación tresarroyense, luego de los octavos de final jugados hoy en la mañana, ahora habrá nuevos cruces de los cuartos.



En cancha de Estudiantes Nº 2: Alberto Hernández Vs Claudio Saccone, en cancha de Estudiantes N° 1: Julián Saccone Vs Mauricio Orellano, en cancha de Unión: Matías Saltape Vs Oscar Nicolino y en cancha de Club de Pelota: Ezequiel Barrios Vs Juan Manuel Olivera.