Bochas: se jugó la segunda fecha del campeonato en parejas

8 mayo, 2025 0

Se disputó la segunda fecha del Campeonato de Parejas de 1º Categoría organizado por la Asociación Tresarroyense de Bochas, con encuentros vibrantes tanto en la Zona A como en la Zona B.

En la Zona A, Huracán “A” volvió a mostrar su contundencia con un triunfo categórico por 15 a 0 ante Recreativo Claromecó “B”. Por su parte, Estudiantes “A” logró una sólida victoria 15 a 2 sobre Recreativo Echegoyen, que aún no ha podido hacer pie en el certamen. Tuvo fecha libre Club de Pelota “A”.

En la Zona B, Sociedad Española supero 15 a 3 a Club de Pelota “B”. En el otro cruce, Recreativo Claromecó “A” logró su triunfo al imponerse 15 a 5 frente a Estudiantes “B”. Esta vez, el descanso fue para Huracán “B”.

El certamen continúa este viernes 9, con los siguientes encuentros:

Zona A: Recreativo Echegoyen vs. Huracán “A” (invierten localía por obras en cancha de Echegoyen) y Recreativo Claromecó “B” vs. Club de Pelota “A”.

Libre: Estudiantes “A”.

Zona B: Estudiantes “B” vs. Club de Pelota “B” y Sociedad Española vs. Huracán “B”.

Libre: Recreativo Claromecó “A”.



