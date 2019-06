Bochas: se programó el Oficial de parejas de Tercera

Se llevó a cabo la reunión programada por la Asociación Tresarroyense de Bochas donde, entre los temas más importantes, se trató la vuelta al sistema con ventaja deportiva en caso de empate en la ronda playoffs, cuando en los últimos años se jugaba el tercer partido en cancha neutral.

Asimismo, se programó como inicio del Oficial de Tercera por parejas para el día 24 de junio con la participación de 13 equipos divididos en 4 zonas (uno de cuatro y tres de tres), el campeón representará a la Asociación en el Zonal con un jugador de refuerzo elegido por el Consejo Directivo.

Zona A: Sociedad Española A, Claromecó, Club de Pelota A y Huracán A.

Primera fecha: Sociedad Española A vs Huracán A y Claromecó B vs Club de Pelota.

Zona B: Estudiantes, Huracán B y Oriente.

Primera fecha: Huracán B vs Oriente. Libre: Estudiantes.

Zona C: Claromecó A, Sociedad Española C y Echegoyen A.

Primera fecha: Sociedad Española C vs Echegoyen A. Libre: Claromecó A.

Zona D: Echegoyen B, Club de Pelota B y Sociedad Española B.

Primera fecha: Club de Pelota B vs Sociedad Española B.

Se jugará todos los días de la semana zonas A y D juntas y zonas B y C el mismo día.

Clasifican 2 por zona para la ronda playoffs.