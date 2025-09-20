Bochas: Tarquinus sigue a paso firme en el Provincial Individual de 3ª en Lobos

El tresarroyense Gabriel Tarquinus, representante de la Asociación Tresarroyense de Bochas, sigue a paso firme en el Provincial Individual de 3ra Categoría (debutantes) que se desarrolla en Lobos.

En los cuartos de final se impuso al jugador de Magdalena y Punta Indio por 12-6, resultado que lo mete entre los 4 mejores de la Provincia de Buenos Aires.

Este domingo por la mañana disputará la semifinal que definirá el pase a la gran final del certamen.

