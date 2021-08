Bochas, tejo, cartas, las actividades que volvieron al Centro de Día de los Jubilados

26 agosto, 2021 Leido: 44

Tras un extenso período de cese en las actividades por la pandemia, el Centro de Jubilados y Pensionados puso en marcha su Centro de Día, en Pedro N. Carrera 370, y con gran alegría los asistentes retomaron la sana costumbre de compartir la tarde con diversas actividades. Gerónimo Villatoro, secretario de la comisión del Centro, destacó que “se comenzó a funcionar de 14 a 18, hasta ahora con un grupo reducido, así que no tenemos problemas de espacio. Y se practican varias disciplinas, bochas, tejo, burako, juegos de cartas, de manera de pasar la tarde y compartir con amigas y amigos con un café, té o gaseosas. Hemos armado pequeñas burbujas con los grupos que disfrutan de cada propuesta”.

Según contó Villatoro, había una gran cantidad de consultas de jubilados esperando que el Centro retomara sus actividades para volver a pasar la tarde en el lugar. “La cabeza vacía no es buena consejera, muchos optábamos por la siesta, pero es importante encontrarse y continuar lo que ya habíamos iniciado, porque este espacio fue generador de amistades muy lindas que la pandemia estaba cortando. Pero este es un problema mundial, lo importante es no tener miedo pero sí cuidados y respeto”, admitió.

Finalmente, indicó que este año se pudo hacer la asamblea en la que se renovaron autoridades. “Muchos somos nuevos, pero hemos podido manejar el Centro de manera adecuada. No debemos un peso”, aseguró.

Los asociados al Centro pueden acercarse con la constancia de contar como mínimo con una dosis de vacuna, con barbijo obligatorio. Y por informes, se pueden comunicar al 420204.

Volver