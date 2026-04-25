Bochas: Torneo especial de primera categoría

25 abril, 2026 0

Este sábado desde las 13 y continuando el domingo se juega en nuestra ciudad un torneo extraordinario de bochas individual organizado por el Club Huracán en conmemoración de los 142 años de la ciudad y los 101 del club

Con la presencia de los 16 jugadores más destacados del país, dicha competencia es en homenaje a Guillermo Barrios de gran trayectoria en este deporte que aún sigue practicándolo en muy buen nivel

Los encuentros serán en las canchas de Huracán y Estudiantes divididos en 4 zonas.

Cancha de Huracán:

Zona A y B respectivamente: jugarán Di Nullo, Basualdo, Tolosa y Aristain. Sánchez, Vitozzi, Maldonado y Núñez.

Cancha de Estudiantes:

Zona C y D: Bardelli, F. Basualdo, Escobar y Álvarez. J.P. Urra, Bul Mar, Zapata y Natararigo.

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