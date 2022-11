Bochas: Torneo Provincial de Segunda categoría en nuestra ciudad

5 noviembre, 2022

Se juega en nuestra ciudad el Torneo Provincial de bochas por tríos de Segunda categoría que organiza la Federación de la Provincia de Buenos Aires, donde participan 16 equipos.

Lleva el nombre Héctor Alberto Limardo, fallecido presidente de la Asociación Argentina de Bochas y la Asociación Tresarroyense realiza un Homenaje a Rogelio Benigno Di Marco, por su trabajo desde hace años con las bochas de la ciudad.

Se jugará en cuatro zonas:

Zona A: Zarate, Olavarría, Tres Arroyos y Zona Sur en cancha de Estudiantes.

Zona B: Dorrego, Tandil, Alvear y Puan, en Cancha de Club de Pelota de Chaves.

Zona C: Chivilcoy, Junín, Villegas y San Nicolás en cancha de Club de Pelota de Tres Arroyos.

Zona D: Valle Bonaerense, Mar del Plata, Berisso y Zona de la costa en cancha de Bellocq y Orense.

Primera fecha:

Zona A Zarate vs Olavarría y Tres Arroyos vs Zona sur.

Zona B: Dorrego vs Tandil y Alvear vs Puan.

Zona C: Chivilcoy vs Junín y Villegas vs San Nicolás.

Zona D: Valle Bonaerense vs Mar del Plata y Berisso vs Zona de la Costa.

