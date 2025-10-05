Bochas: Tres Arroyos, campeón Zonal en Tríos de 1ª Categoría

Este fin de semana, en Benito Juárez, se desarrollo el zonal de Tríos de 1ª Categoría y Tres Arroyos, se consagro campeón.

El primer partido fue ante Coronel Pringles donde triunfaron 15 a 13 y luego en la final, derrotaron a Benito Juárez por 15 a 2.

Entre medio, Benito Juárez había derrotado a Pringles por 15 a 13.

La próxima semana, Tres Arroyos jugará el Provincial que se disputará en nuestra ciudad. Teniendo así, dos seleccionados locales dentro de los 16 equipos que lo disputarán.

Quienes formaron parte de este logro en Juárez, fueron: Alberto Hernández, Ezequiel Juárez, Nahuel Burgos e Ignacio Degue.

