Bochas: Tres Arroyos no logró pasar la primera fase

6 noviembre, 2022

Se está desarrollando en nuestra ciudad el Torneo Provincial de bochas por tríos de Segunda categoría, organizado por la Federación de Bochas de la Provincia.

El mismo se juega con 16 equipos divididos en 4 zonas, en la primera ronda clasifican dos por zonas para el domingo.

Resultados

Zona A: Zárate 15 – Olavarría 3, Tres Arroyos 15- Zona sur 0 – Zarate 15 – Tres Arroyos 10, Olavarría 15 – Zona Sur 11, Olavarría 15 – Tres Arroyos 12.

Clasificados: Zarate y Olavarría.

Zona B: Tandil 15- Dorrego 3, Puan 15 – Alvear 6, Puan 15 – Tandil 3, Alvear 15 – Dorrego 10, Alvear 8 – Tandil 15 Clasificados: Puan y Tandil.

Zona C: Junín 15- Chivilcoy 11, San Nicolás 15-Villegas 4, San Nicolás 15- Junín 11, Villegas 15- Chivilcoy 11, Junín 15- Villegas 11.

Clasificados: San Nicolás y Junín.

Zona D: Mar del Plata 15, Valle Bonaerense 9, Berisso 15 Partido de la Costa 10, Berisso 15, Mar del plata 12, Partido de la Costa 15, Valle Bonaerense 8, Mar del Plata 15, Partido de la Costa 10.

Clasificados: Berisso y Mar del Plata.

Juegan desde las 9:00 Zarate vs. Tandil – Puan vs Olavarría, San Nicolás vs Mar del Plata, Berisso vs Junín.

