Boliche a cielo abierto: Lamberti responsabilizó al Concejo por la demora en habilitarlo

27 diciembre, 2022

El delegado director del Ente Descentralizado Claromecó, Julián Lamberti, defendió la idea de instalar un boliche a cielo abierto en la localidad, y responsabilizó al Concejo porque aún no se ha podido poner en marcha. “La actividad nocturna se da cada vez menos en los boliches y más a cielo abierto en muchos lugares”, aseguró el funcionario, que también se manifestó en torno a la intervención del Legislativo, al considerar que “siempre tiene incidencia porque debe autorizar el uso de un terreno público, así que como en otros temas, esto está demorado en el Concejo”.

“El proyecto es viable y desde el primer día dijimos que lo íbamos a apoyar, y los concejales han dicho lo mismo. Hoy esa es la traba; si el Concejo autoriza, desde el Municipio lo apoyaremos organizando el operativo de seguridad, una garita, la parte de iluminación, cartelería, presencia de inspectores, todo para que se garantice una alternativa a los médanos -que puede tener o no éxito- y que la ida y vuelta de los chicos se produzca sin accidentes. Pero como pasó con el parador, los tiempos se estiran tanto que estamos con las cosas encima”, sostuvo Lamberti.

El delegado advirtió que el objetivo del proyecto es lograr una alternativa para que los jóvenes no vuelvan a elegir a los médanos para reunirse. Y en segunda instancia, pensar en la posibilidad de radicar allí, en el caso de que la experiencia prospere, la zona de nocturnidad “que hace más de diez años se busca sin éxito en Claromecó, ordenando una actividad que es tan necesaria para un destino turístico, que sin ella estaría incompleto”.

“Esta es una zona a más de 500 metros de la casa más cercana, por eso si se trabaja seriamente puede ser el lugar ideal, donde el vecino no sufra las consecuencias del ruido por la distancia por un lado, y por el otro por la presencia policial, generando circuitos seguros con mucha presencia a la entrada y salida. Además los que impulsan el proyecto son gente que sabe, y que uno conoce por la calidad de su trabajo con los chicos”, completó Lamberti.

Volver