Boliche a cielo abierto: Para Callegari no lo debe resolver el Concejo

26 diciembre, 2022

La concejala del Frente de Todos Graciela Callegari habló con LU 24 luego de la reunión mantenida por ediles y funcionarios municipales en Claromecó en la que se trató el tema de la instalación de un boliche a cielo abierto, y la oposición de vecinos que ya habían trasladado el reclamo al cuerpo deliberativo.

“Es una situación difícil de resolver porque todos quieren que los chicos se diviertan pero nadie quiere que pasen por delante de su casa, y es un problema encontrar un justo equilibrio y mi conclusión personal es que no hay puntos en lo que se pueda solucionar este problema. Se conversó en la posibilidad de una reunión extraordinaria de Legislación pero no hay nada convocado para esta semana”, manifestó.

“Es un espacio que no tiene un destino público como, una plaza o si se hubiera determinado un uso permanente, creemos que no tiene que pasar por el Concejo, al ser de uso transitorio, y se hace difícil poder construir una respuesta para este caso” relató.

“Quiero decir que parece que es el Concejo demora las cosas, pero el Concejo toma el tratamiento cuando las cosas entran como corresponden, este proyecto llego a último momento hace dos semanas; hay que dar el tiempo que corresponde para debatir, porque el tema de la nocturnidad ha sido tema en este Concejo desde el mes de febrero, y en ese mes se pensó en la ordenanza de nocturnidad, que estuvo dando vuelta todo el año y luego de ser aprobada aparecen los errores”, criticó Callegari y, finalmente, resumió: “creo que hay que tener la generosidad de hacer política, lo que implica debatir y pagar los costos de que no siempre salen las cosas como uno quisiera; acá la responsabilidad de dilatar es del Ejecutivo, me parece que hay que ser más abiertos a escuchar, hay que sentarse para solucionar los problemas, y este es un problema de la sociedad, que también tienen los padres para contener a sus propios hijos”.

