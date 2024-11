Boliche en Claromecó: “Dentro del vivero nada, fuera del vivero todo”

La concejala Roxana Calvo, en diálogo con LU 24 se refirió a la instancia actual sobre la propuesta de Chiquette para instalar un lugar de expansión nocturna y de actividades diurnas, “expediente que se encuentra abierto, esperando que el mismo haga llegar un nuevo lugar en Claromecó para poder instalarse”.



“No podemos ir contra leyes que nosotros creamos; pedimos informes a las distintas áreas municipales sobre el espacio de la Estación Forestal, y todos estaban muy contentos de la propuesta alternativa a los médanos para los jóvenes, pero debe haber un informe ambiental de Provincia y Nación, por lo que esperamos una nueva propuesta; el expediente es público, y ante algunas declaraciones que el Concejo no quiere esto es inexacto”, opinó.

“El intendente puede dictar un decreto, está en sus funciones, pero esto tiene que ver con la ley, pero si elige un predio costero ya no rige la Ordenanza 6163 que solamente es para el Vivero, y si elige un lugar privado ya no es de nuestra injerencia; la preocupación es que lo haya presentado en noviembre. Hay concejales que lo han consultado a Chiquette, pero no es obligación buscarle un lugar a un privado. Me parece que es una propuesta muy importante y el único que puede hacerla es él por el equipamiento y el entusiasmo”, explicó.

“Nosotros no tenemos ningún problema en trabajar contrarreloj ante la proximidad de la temporada, para analizarlo y luego aprobarlo si se trata de un espacio público”, concluyó.

