Bolívar: Productores agropecuarios impulsan una “rebelión fiscal” por el estado de los caminos rurales

30 enero, 2022 Leido: 123

En los últimos días, distintos productores agropecuarios de Bolívar han impulsado una “rebelión fiscal” en la cual se abstienen de pagar impuestos por el mal estado de los caminos rurales. En este sentido, el representante de la Federación Agraria de Bolívar, Alejandro Navaez, dialogó con LU 24 sobre cómo se inició el reclamo y subrayó el buen trabajo que se realiza en Tres Arroyos, “agotamos todas las instancias de dialogo para que seamos escuchados, decidimos dar un paso más porque vimos que la situación no cambiaba”, dijo.



“No nos gusta llamar a esto como una ‘rebelión fiscal’, porque uno cuando paga un servicio quiere que se le devuelva lo mínimo, las cuestiones básicas”, agregó.

“Nosotros paramos el pago, queremos respuestas del municipio que no nos están dando. Lamentamos que esta situación ha llegado a este extremo, la lluvia ha complicado los caminos rurales. Sabemos que en otros lugares de la provincia de Buenos Aires no es igual que acá, como lo es Tres Arroyos, sabemos que ahí los caminos están en buenas condiciones”, manifestó.

En cuanto a la actualidad de los caminos, Navaez detalló que “ahora tenemos muchos caminos anegados, por suerte no estamos en época de escuela porque se complica viajar. La verdad que, a uno en el fondo, el ejemplo como el de Tres Arroyos, nos da un poco de energía y de empuje, nada es imposible”.

“La plata esta, no sabemos en dónde. Entendemos la importancia de los caminos rurales en la provincia de Buenos Aires. Yo participo de la Federación Agraria, la respuesta ha sido siempre la misma, ninguna, siempre oídos sordos. Lamentamos llegar a esta solución, pero no hay respuestas”, lamentó.

“Se ha pedido un montón de cuestiones y nunca nos dicen nada, acá en Bolívar hay una ordenanza que dice que el 80% de los impuestos tienen que ir a los caminos. Para que nos quieren cobrar el triple si después con la tercera parte arreglan las cosas”, finalizó.

