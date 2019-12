“Bolsos By Cotty”, diseños exclusivos de Tres Arroyos al mercado

La diseñadora tresarroyense Marcela Torres, habló con LU 24 respecto a los diferentes productos que elabora bajo la marca Bolsos By Cotty.

Torres tiene su taller en Pedro N. Carrera 27, y comercializa sus diseños en el comercio Pato Chic, de Patricia Teiletche, en la primera cuadra de la calle Betolaza.

Expresó a través de nuestra emisora que comenzó “en Claromecó, y nunca me imaginé haber llegado a lo que estoy haciendo, hago mochilas, carteras, sobres para fiestas, casamientos , para regalar en las Fiestas”.

“Venís, elegís la tela, el color y el modelo, y yo hago diseños exclusivos, bajo la marca By Cotty; estoy muy feliz porque se ha hecho realidad lo que me gustaba, con el acompañamiento de mi esposo Guillermo que me ha dado una gran mano”, agregó.

“Mañana presentaré el nuevo producto, unas “chanclas” que pueden combinarse con los bolsos o carteras, con diseños exclusivos; les doy la posibilidad de elegir la tela y el modelo”, sostuvo.

Los interesados pueden ver los distintos modelos en Facebook o Instagram como Bolsos By Cotty.

