Bombera y atleta no vidente entrerriana va al Mundial de Atletismo

29 junio, 2023

Trinidad Coppola, nacida en Médanos, provincia de Entre Ríos se convirtió en la primera bombera ciega del país. Además es atleta de alto rendimiento y competirá en el Mundial de Atletismo que se realiza en París, Francia, en el mes de Julio.

En contacto con LU 24, Trinidad, dijo que Médanos, un pueblo de 800 habitantes, en la provincia mesopotámica no tenía cuerpo de bomberos propio, dependiendo de Ceibas, una localidad cercana, y que luego que el 16 de enero al desatarse un gran incendio en el campo La Paloma, se realizó una reunión para conformar un destacamento.

“Fuimos a la reunión con mi mamá, y les pregunté si podría ser bombera, algo que nunca había imaginado, y hoy estoy encantada con ello; todavía no tenemos las tareas designadas, porque estamos armando el destacamento, pero nos vamos capacitando, nos recibimos el 2 de junio y mi mamá también se capacitó conmigo; hicimos todos los cursos de RCP, trauma, rescate de heridos, entre otro”, sostuvo.

Al Mundial como Atleta de alto rendimiento en salto en largo

“Desde los 12 años que entreno en atletismo, tengo 21, y compito en salto en largo el 9 de julio a la mañana en París, en el Mundial”, relató y dijo además cómo surgió la posibilidad de la práctica del deporte: “Yo iba a la sala especial desde los 6 meses de nacida, y ahí tenía un profesor de educación física y él siempre le decía que iba a ser en un futuro una buena en salto en largo y que me iría a buscar a los 12 años ; se llama Gustavo Briozzo y estoy recontenta que me haya metido en esto, y me ha hecho bien para toda mi vida en general”, finalizó.

