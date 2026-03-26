Bomberos brindaron capacitación en Primeros Auxilios en el Jardín 911

26 marzo, 2026 0

El Jardín de Infantes N° 911 organizó recientemente una jornada de capacitación en Primeros Auxilios, haciendo extensiva la invitación a otras instituciones educativas a participar de la propuesta.

De la misma formaron parte los Jardines de Infantes N° 902 y 916, junto a la Escuela Primaria N° 48 “América Latina”, del barrio Benito Machado.

La capacitación fue dictada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad y se desarrolló en formato de taller, combinando una instancia teórica —con apoyo en presentación digital— y un espacio práctico con simuladores específicos.

Durante la jornada se abordaron procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia, tales como la reanimación cardiopulmonar (RCP) y la maniobra de Heimlich, en casos de paro cardiorrespiratorio o asfixia por obstrucción de la vía aérea.

Asimismo, se brindaron orientaciones sobre el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA), destacando la importancia de conocer los espacios de la comunidad que cuentan con este dispositivo.

La propuesta tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de los equipos docentes para intervenir de manera adecuada ante posibles emergencias en el ámbito educativo.

Las instituciones participantes agradecen especialmente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios por su compromiso, disposición y valioso aporte a la comunidad educativa.

Volver