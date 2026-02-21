Bomberos de Bellocq realizan campaña para terminar el nuevo galpón (audio y video)

Los Bomberos Voluntarios de San Francisco de Bellocq lanzaron una campaña para recaudar fondos con el fin de poner hormigón en el piso y hacer la instalación eléctrica en el nuevo galpón.

Francisco Brosio jefe del cuerpo de Bomberos habló con LU 24 y dijo “seguimos avanzando a paso lento pero firme, con la idea de mejorar nuestro servicio para la comunidad”.

“Queremos hacer el piso y la instalación eléctrica para poder ubicar los móviles en dicho lugar, creemos que la obra alcanzará los 20 millones, quienes deseen ayudar dejo mi número de contacto 2983 – 415369 o el número del cuartel 2982 – 497002”, contó.

“Para hacer el galpón logramos la donación del terreno por parte de la Municipalidad, hace unos meses terminamos dicha obra y seguimos con lo que falta”, mencionó.

“El Cuerpo está integrado por 18 bomberos, 4 cadetes de 12 a 18 años con gran predisposición y compromiso en aprender el oficio, contamos con tres aspirantes dos de ellos son mujeres que se recibirán en mayo o junio”, aseguró.

El Cuartel es muy joven, la primer acta llegó en 2009 pero tres años después empezamos a operar, nuestra tarea generalmente es cuidar a la gente, y nuestra entidad siempre busca colaborar con cada institución de Bellocq”, concluyó.

