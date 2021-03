Bomberos de Bellocq: Tras la reciente compra de una autobomba, inician campaña para la mejora del cuartel

Días pasados, la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Francisco de Bellocq recibió en la localidad una nueva autobomba Mercedes Benz doble tracción, con capacidad de 2300 litros de agua que se destinará a combatir incendios forestales. Ésta adquisición fue posible a partir de un subsidio del Estado nacional, provenientes de fondos que aportan las compañías aseguradoras que operan en la Argentina. El tesorero de la Asociación de Bomberos de San Francisco, Gerardo Chedrese, dialogó con LU24 sobre ésta novedad y la actualidad del cuartel.

El ex delegado de la localidad, y actualmente tesorero de la Asociación aseguró que durante el 2020 se recibieron 2.700.000 pesos y expresó “es la única manera de que un cuartel de bomberos funcione, todo lo que uno adquiere es de mucho valor e importado”. Y en ese sentido, comentó que todos los cuerpos de Bomberos Voluntarios del país reciben un monto similar como parte de éste subsidio.

“Nosotros arrancamos a invertir hacer 12 años cuando arrancamos como bomberos, tuvimos que elegir qué era lo más importante para invertir primero y entendimos que era primordial la protección total del bombero, no había otra situación mas importante que esa, porque lo que necesitamos es que cuando el bombero va a cualquier emergencia, tiene que tener los elementos necesarios para la protección de su vida” sostuvo Chedrese, y en cuando a ello, detalló que “hoy vestir a un bombero cuesta casi 300 mil pesos” por ejemplo, un casco de protección tiene un valor de 40 mil pesos , un equipo autónomo de oxigeno puede llegar a salir 120 mil pesos.

Asimismo, continuó explicando que en cuanto a las inversiones de la Asociación “como segunda etapa nos encargamos de su traslado y el movimiento, vehículos acondicionados, arrancamos con un camión hoy tenemos 3” aseguró e indicó que “el ultimo se compró hace una semana más o menos”.

En cuanto a los vehículos, Chedrese detalló: “tenemos dos camiones doble tracción que son los que se usan para ayudar a los bomberos de la zona para ingresar a los médanos, o entrar a los campos arados para cortar el fuego, una camioneta Toyota nueva con un equipo de agua que es la que llega primera ante un incendio y un camión que importamos, polaco, que es fantástico lo equipado que está, tiene equipo de luz que se puede elevar varios metros y grupo electrógeno” y agregó, “lo que más necesitamos es no solamente tener el equipamiento sino también una reserva de dinero, para poder cambiar una goma si se rompa, o cargar combustible

Con respecto al subsidio que se recibió en ésta ocasión, indicó que “el subsidio es algo que debemos rendir con suma precisión, y si no, no nos entregan el del año siguiente”.

Para finalizar, comentó sobre la campaña que están comenzando a organizar para el acondicionamiento de las instalaciones del cuartel, para la cual requerirán de “colaboración de los vecinos, de la gente del campo”. El tesorero de la Asociación explicó que “tenemos que cambiar todo el techo del cuartel, porque es el original de la Cooperativa”, como así también “hacer los cielo rasos, también la parte de la guardia, la cocina, calefacción, porque necesitamos darle al bombero un lugar para que se sienta cómodo”, ya que se cuenta en el cuartel con 16 voluntarios y 6 integrantes de la escuela de cadetes.

Para que la comunidad pueda colaborar, sostuvo “nosotros tenemos una cuenta en el banco provincia, la idea es que no importa cuánto, pero que la gente pueda colaborar, necesitamos la colaboración de mucha gente para poder realizar esta obra” y además añadió “si quieren dejar donaciones, o dejar metros de chapa pagos en una casa de construcción de Tres Arroyos, sería ideal también”.

