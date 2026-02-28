Bomberos de Claromecó agradecen una importante donación

28 febrero, 2026 0

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Claromecó, expresaron su agradecimiento a Marcelo Berho por la generosa donación de una sopladora y fumigadora.

“Estos equipos son herramientas valiosas que nos permiten optimizar nuestras tareas y mantener nuestras instalaciones en condiciones operativas. Gestos como el de Marcelo demuestran el compromiso de nuestra comunidad con quienes estamos para cuidarlos. ¡Muchas gracias, Marcelo!”, dijeron desde la institución.

Volver