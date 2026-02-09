Bomberos de Claromecó informaron sobre su colaboración contra los incendios en Chubut (video)

9 febrero, 2026 0

El 29 de enero del 2026, la Dirección de Operaciones de la Región Sur convocó a Bomberos de Claromecó para sumarse a la Brigada Forestal de la Región Sur y colaborar en los incendios en el sur de la provincia de Chubut, más precisamente en la ciudad de Esquel.

La dotación local se unió a las de Copetonas, Tres Arroyos, Laprida y General La Madrid el 30 de enero, y se acoplaron a la caravana de la Federación Bonaerense, Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires y de Bomberos de la Policía de la provincia de Buenos Aires en el sistema CUO de emergencias provinciales.

Los voluntarios trabajaron en la realización de brecha y línea de contención del avance del incendio en un ala que se dirigía hacia el Paraje Persy, donde hay viviendas habitadas y es un punto de alto riesgo.

Colaboración con personal de Bomberos de la Policía al mando del Comisario Lautaro Lequio y personal del Manejo del Fuego local y de Río Pico.

Control, aseguramiento y reacondicionamiento de brecha en varios sectores. Contención de dos focos secundarios y freno del avance del frente principal.

El día 8 de febrero, la Brigada Forestal de la Región Sur – Brigada Puma Federativa procedió a su repliegue a cada localidad.

La misión duró 8 días, de 07:30 a 20 hs por día.

Integrantes de la Brigada forestal de la región sur – Brigada Puma Federativa a cargo Comandante Mayor Roberto Bancur (B.V. Claromecó), Oficial Auxiliar de Escuadra Juan Domingo Harismendy (B.V. Laprida), Ayudante Mayor Mariano Struve (B.V. Claromecó), Suboficial Ayudante Principal Neri Zorn (B.V. Gral. La Madrid), Ayudante Alfredo Sebastián Aguilar (B.V. Claromecó), Bombero Emmanuel Strosio (B.V. Laprida), Bombero Luis Nielson (B.V. Copetonas), Bombero Daiana Ayelen Ramírez (B.V. Claromecó), Bombero Donato Agustín Quinteros (B.V. Tres Arroyos), Bombero Horacio Jonatán Garcilazo (B.V. Tres Arroyos).

Volver