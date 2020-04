Bomberos de De la Garma y sus recomendaciones para prevenir accidentes con monóxido de carbono

21 abril, 2020 Leido: 0

Bomberos de De La Garma, llevan al conocimiento de la población algunas recomendaciones, que se deben tener en cuenta por el descenso de temperatura en horas de la noche, con respecto al uso de artefactos de gas envasado y/o natural, para la prevención de accidentes con monóxido de carbono que son evitables si se tienen en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

– Haga controlar periódicamente la ventilación y el funcionamiento de los artefactos de combustión.

– La llama del quemador de los artefactos a gas debe ser de color azul con los extremos transparentes. En caso que esta se torne amarilla o anaranjada, llame inmediatamente a su instalador/gasista matriculado.

– Toda nueva instalación, como cualquier tipo de modificación, alteración, reparación o conversión de la misma, debe ser realizada por un gasista matriculado e inspeccionada por personal técnicos de la distribuidora de gas de su zona.

– Evite siempre permanecer en recintos totalmente cerrados, con artefactos de gas en funcionamiento.

– Los conductos de ventilación de los gases de combustión de los artefactos, deben ser exclusivos para estos y deben permanecer libres de obstrucciones.

– Los calefones, termotanques, cocinas o estufas que no poseen tiro balanceado requieren de rejillas de ventilación permanente en los ambientes, una inferior y otra superior para generar una corriente de aire.

– Los calefones y calefactores de tiro natural y las estufas de tipo infrarrojo, no deben colocarse en baños o dormitorios, dado su elevado consumo de oxígeno.

– Todos los artefactos deben tener un sello o identificación de aprobación reconocido por el ENARGAS. Esto garantiza los estándares de seguridad y normativa vigente en todo el país.

– No utilizar carbón vegetal o mineral para calefaccionar o cocinar dentro de ambientes cerrados, ya que generan altas cantidades de monóxido de carbono en su combustión.

– Si siente olor a gas, no encienda la luz, ni tampoco artefactos eléctricos, abra rápidamente la puerta y ventanas para permitir la ventilación, cierre la llave de paso de gas y llame inmediatamente a su empresa distribuidora o en su defecto a los bomberos.

Volver