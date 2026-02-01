Bomberos sin descanso: fuego en dos viviendas, un campo y pastos

1 febrero, 2026 43

Este domingo, Bomberos Voluntarios debieron sofocar el incendio de un cielorraso en calle Mar del Plata 135, alrededor de las 8:50 y, posteriormente, a las 11:00, una habitación, también en Mar del Plata, a la altura 755.

Además de estas dos viviendas que sufrieron daños, a las 17:30 debieron sofocar un foco ígneo en un campo ubicado en Lavalle 7000, y terminada esta labor, cerca de las 18:50 asistieron a Aníbal Ponce y vías por una quema de pastizales.

