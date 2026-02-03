Bomberos sin descanso: 7 incendios, una siembra de soja y un motorhome

Este martes, Bomberos Voluntarios debieron sofocar siete focos ígneos en diferentes puntos de la ciudad. Durante la mañana, se quemaron varios pastizales, un sembrado de soja sobre la Ruta 228 y, en horas de la tarde, un motorhome.

La jornada de intenso trabajo comenzó a las 8:50 y no se detuvo hasta las 15:30. Los Bomberos comenzaron la actividad apagando un incendio cerca de la Planta de Separación de Residuos y luego debieron asistir en reiteradas oportunidades a Liniers 1900, donde han sido solicitados con frecuencia durante el verano.

Los incendios de mayor relevancia ocurrieron a las 13:45, donde debieron sofocar un foco ígneo de un sembrado sojero y a las 15:30, donde se incendió un motorhome que, apagado por un playero de una estación de servicio, contó luego con las tareas de enfriamiento del cuerpo bomberil.

Resumen de la jornada

8:50 – Inmediaciones de la Planta de Separacion de Residuos

10:50 – Echeverría 3500

12:45 – Liniers y Baigorria

13:00 – Ruta 228

13:45 – Ruta 228

14:45 – Liniers y Necochea

15:30 – Ruta 228 y Avenida Monteagudo

