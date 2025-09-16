Bomberos: venta de escalera mecánica y camión Mercedes Benz

16 septiembre, 2025 0

Desde el Cuartel de Bomberos con sede en Sargento Cabral y Domingo Vázquez, le informan a la población que hasta el próximo 18 de septiembre a las 12 recibirán ofertas por la escalera mecánica montada sobre un camión Mercedes Benz 1628 año 1987.

La escalera es marca Metz y debe ser reparada en su parte eléctrica, en tanto el camión se encuentra en perfecto estado, con 57.700 km.

El precio base a superar es de 30 mil dólares, con la posibilidad de abonar en billetes o al precio de cotización del dólar oficial en referencia al Banco Nación el día de pago.

El lugar de verificación de la unidad es en la sede del Cuartel de Bomberos, en calle Sargento Cabral y Domingo Vázquez, de 8:00 a 20:00

Los oferentes deberán cotizar en sobre cerrado con la leyenda “Bomberos concurso privado de precios”, en el anverso del sobre, y en el reverso indicar los datos completos del oferente. El vehículo se entregará una vez hecha la transferencia a nombre del oferente.

Volver