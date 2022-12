Bomberos Voluntarios de Claromecó celebran su 51° aniversario

3 diciembre, 2022

Con mucha emoción y acompañamiento de la comunidad de Claromecó, los Bomberos Voluntarios de la villa balnearia celebran su 51° aniversario. El cuartel está ubicado en calle 34 entre 23 y 25, y es un emblema de crecimiento constante.

El trabajo de los Bomberos se inició en el año 1971, como destacamento, articulado con sus pares de Tres Arroyos, hasta que en el año 2000 ya pudieron ser independientes a través de su personería jurídica, aunque la comisión fue conformada a fines de 1999.

La comunidad claromequense se siente orgullosa de la institución, saluda y agradece a todos y cada uno de los voluntarios que están, estuvieron, y honraron su trabajo.

Bancur: “Nacimos como Destacamento y un 3 de diciembre fuimos autónomos”

El jefe bomberil, Roberto Bancur en contacto con LU 24 dijo que “la entidad nació como Destacamento Claromecó de Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos, y un 3 de diciembre logramos nuestra autonomía.

Respecto a la actualidad de la institución, sostuvo que “estamos muy bien, tuvimos la suerte de poder adquirir hace 3 años nuevas unidades y el parque automotor es acorde para prestar los servicios”.

“Siempre nos preparamos todo el año, estamos en capacitación constante respecto a lo que es incendio forestal, prioridad en Claromecó y tenemos gente preparada para cubrir accidentes; ahora lo que nos demanda hasta fines de febrero, para cualquier necesidad a cubrir” agregó y recomendó una vez más tener en cuenta la peligrosidad de encender fuego en lugares no permitidos.

“Tratamos de hacer una prevención anual, recomendando a la gente que no prenda fuego en lugares donde no está permitido; no puedo entender y no me entra en razonamiento que alguien haya prendido fuego para hacer un asadito el otro día con las condiciones de sequía, tuvimos suerte que el viento era del sector costero, y buscó hacia afuera del Vivero; de no haber sido así estaríamos hablando de otra manera”, manifestó en referencia al incendio ocurrido días pasados en el sector de La Arenera.

